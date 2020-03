Promis in Corona-Isolation singen "Imagine"

Insgesamt 25 Prominente beteiligten sich an der Aktion der "Wonder Woman"-Darstellerin Gal Gadot (34). Unter diesen befinden sich Natalie Portman, Amy Adams, Mark Ruffalo, Will Ferrell, Sia, Zoe Kraviz und Norah Jones.

"Tag sechs in Selbstquarantäne", erzählt Gadot zum Auftakt des dreiminütigen Videos. Sie habe sich von einem italienischen Trompeter, der auf seinem Balkon das Lied "Imagine" spielte, zu dieser Aktion inspirieren lassen. Dann stimmt Gadot den berühmten Song an und reiht kurze Videoschnipsel von mehr als 20 Stars, die jeweils alleine ein Segment singen, aneinander. Lennon (1940-80) schrieb "Imagine" 1971 kurz nach der Auflösung der Beatles. Der Song vom gleichnamigen Album wurde zu einer Hymne.

Im Video unten sehen sie das Ergebnis der Aktion: