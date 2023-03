Promis für Bienenrettung

Ein Crowdfunding-Projekt soll online Spenden einsammeln, mit denen reale Blumenwiesen gefördert werden.

Frutura-Eigentümer Manfred Hohensinner und Tochter Kathrin haben als Botschafter für ihre BioBienenApfel-Aktion bereits Ex-Nationaltrainer Franco Foda, Tennis-As Dominic Thiem, den Eishockey-Crack Marco Rossi und sogar Opernsängerin Elina Garanca an Bord geholt. Garanca war wegen Stimmbandproblemen und einer Meniskusverletzung bei der Präsentation aus Spanien zugeschaltet, Rossi aus Iowa.

Als Bienenretter dabei sind auch Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel und Haubenkoch Andreas Döllerer. Hohensinner will mit Blühstreifen in der Apfelproduktion die Biodiversität fördern und konnte dafür das EU-Parlament als Unterstützer gewinnen: Vizepräsident Othmar Karas lobte die Initiative als konkrete Umsetzung des Green Deal der EU.

Die künftigen digitalen Blumenwiesen sollen auch Spendern eine Beteiligung an der Bienenrettung ermöglichen, die selbst keine landwirtschaftlichen Flächen einbringen: Für Beiträge ab einem Euro unter www.biobienenapfel.deinbeitrag.com erwirbt man ein Zertifikat, für das eine Fläche mit Blumenwiese bepflanzt wird. Aus den Spenden sollen aber auch Renaturierungs- und Naturschutzprojekte gefördert werden.

Die Unterbrechung von Agrar-Monokulturen durch Blühflächen soll vor allem den Wildbienen nützen, die sich rund 1,5 km im Radius um ihren Bau bewegen und hier ein Nahrungsangebot brauchen. Für Honigbienen wurde mit der Uni Graz ein "digitaler Bienenstock" entwickelt und in 3D-Druck hergestellt, der Temperatur- und andere Daten aus dem Inneren per App an den Imker meldet.

