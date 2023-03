Prinzessin Madeleine kehrt zurück nach Schweden

Die Prinzessin und ihr Mann Christopher O'Neill (48) hätten den Entschluss gefasst, dass die Familie bis auf weiteres in Schweden wohnen solle.

Sie wird sich demnach in einer Wohnung im königlichen Hofstall im Stadtteil Östermalm niederlassen. Zwei ihrer Kinder, Prinzessin Leonore (9) und Prinz Nicolas (7), sollen dann auf eine Stockholmer Schule gehen, die jüngste Tochter Prinzessin Adrienne (4) in einen Kindergarten. Wie die schwedische Zeitung "Aftonbladet" berichtete, wollen die Eltern den drei Kindern ermöglichen, in Schweden aufzuwachsen.

Madeleine, die jüngere Schwester von Thronfolgerin Victoria (45) und Prinz Carl Philip (43), ist seit fast zehn Jahren mit O'Neill verheiratet. Die Familie lebt seit einigen Jahren im US-Staat Florida. Ihre dortige Villa steht nach "Aftonbladet"-Angaben nun zum Verkauf - für einen Preis von stolzen 7,65 Millionen US-Dollar (rd. 7,19 Millionen Euro)

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper