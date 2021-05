Prinzessin Charlotte wurde sechs Jahre alt

Die Royal Family veröffentlichte in den sozialen Medien ein Foto der Prinzessin, das ihre Mutter Kate am ostenglischen Wohnsitz der Familie in Anmer Hall (Grafschaft Norfolk) aufgenommen hat. Charlotte lächelt darauf in einem blauen Blümchenkleid fröhlich in die Kamera.

Anders als üblich veröffentlichten Prinz William (38) und Herzogin Kate (39) das Bild nicht auf ihren eigenen Kanälen. Der Grund dafür ist, dass sich Prinz William als Präsident des englischen Fußballverbands FA (Football Association) am Wochenende einem Social-Media-Boykott gegen Rassismus und Sexismus angeschlossen hat.