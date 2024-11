Prinz William: "2024 war das härteste Jahr meines Lebens"

Zum Abschluss einer Auslandsreise nach Südafrika wurde er nach dem Jahr gefragt, in dem sowohl seine Frau Prinzessin Kate (42) als auch sein Vater König Charles III. (75) wegen Krebserkrankungen behandelt wurden. "Ehrlich gesagt, war es furchtbar. Es war wahrscheinlich das härteste Jahr meines Lebens", sagte er laut Nachrichtenagentur

Es sei schwierig gewesen, alles andere zu schaffen und alles auf Kurs zu halten. "Aber ich bin so stolz auf meine Frau, ich bin stolz auf meinen Vater, dass sie die Dinge gestemmt haben", wurde William zitiert. "Aber von einem persönlichen Familienstandpunkt aus gesehen, ja, war es brutal."

Anfang des Jahres hatte das Königshaus öffentlich gemacht, dass Charles wegen einer nicht näher genannten Krebserkrankung behandelt wird. Später gab auch Kate eine Krebsdiagnose bekannt. Sie bekam eine Chemotherapie - über deren Abschluss sie kürzlich in einem Video informierte.

William nahm zwischenzeitlich weniger öffentliche Termine wahr, um sich mehr um die Kinder Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6) zu kümmern. Er selbst hatte seine Mutter früh verloren - Prinzessin Diana kam 1997 bei einem Autounfall ums Leben.

William war wegen des Umweltpreises Earthshot Prize in Südafrika, ohne Frau und Kinder. Zum Abschluss der Reise habe er mit britischen Medien erstmals detaillierter über dieses Jahr gesprochen, meldete die britische PA. Als ihm gesagt worden sei, er wirke entspannt, habe er gesagt: "Ich könnte dieses Jahr nicht weniger entspannt sein."

An der Preisverleihung in Südafrika hat auch Model Heidi Klum teilgenommen. "Danke für all die großartige Arbeit, die Sie leisten", schrieb sie in einem Instagram-Post.

