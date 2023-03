Prinz Harry zieht Bilanz: "Ich habe viel verloren"

"Ich habe viel verloren", sagte der 38-Jährige in einem Gespräch mit dem Trauma-Experten Gabor Maté. "Aber auch viel gewonnen: Meine Kinder so aufwachsen zu sehen, wie sie es jetzt tun, wäre in dem Umfeld nicht möglich gewesen." Harry und Meghan (41) haben sich 2020 aus dem Königshaus zurückgezogen und leben mit Sohn Archie (3) und Tochter Lilibet (1) in Kalifornien.

Bruch mit königlicher Familie

In Interviews und seinen Memoiren hatte Harry Vorwürfe gegen die königliche Familie erhoben – und damit das Verhältnis zu Vater König Charles (74) und Bruder William (40) schwer belastet. Das Zerwürfnis kam in dem Gespräch ebenfalls zur Sprache: Die Aufarbeitung seiner eigenen Geschichte habe sich angefühlt wie eine neue Sprache zu lernen. Er fühle sich dadurch jedoch immer weiter von seiner Familie entfernt, die diese Sprache nicht beherrsche, so Harry.

