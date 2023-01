Prinz Harry verteidigt Schilderungen von Tötungen in Afghanistan

Nach dem Erscheinen seiner Memoiren hat Prinz Harry den britischen Medien vorgeworfen, seine Schilderungen über von ihm getötete Menschen bei seinen Militäreinsätzen in Afghanistan falsch wiedergegeben zu haben. "Ohne Zweifel ist die gefährlichste Lüge, die sie erzählt haben, dass ich irgendwie mit der Anzahl der Menschen geprahlt hätte, die ich getötet habe", sagte der 38-Jährige in der Late-Night-Show von Stephen Colbert.

In einer Passage seiner Autobiografie "Spare" schreibt Harry über die Anzahl der Menschen, die er in seinen Einsätzen in Afghanistan getötet hat. "Also, meine Zahl: fünfundzwanzig. Das war keine Zahl, die mir irgendeine Befriedigung bereitete. Doch ebenso wenig war es eine Zahl, derer ich mich schämte." Zwar hätte er diese Zahl lieber nicht in seinem militärischen Lebenslauf stehen, würde aber ja auch lieber "in einer Welt ohne Taliban und ohne Krieg" leben. Manche Tatsachen ließen sich jedoch nicht ändern.

Viele Medien zitierten diese Passage in den Tagen vor der Veröffentlichung des Buches, nachdem dieses versehentlich vorab im spanischen Buchhandel erhältlich war. Er sei aber sehr glücklich in Amerika, erzählte Harry weiter. "Wir haben uns ein fantastisches Leben in Kalifornien aufgebaut." In mehreren Interviews hatte der Prinz zuletzt seinen Verwandten schwere Vorwürfe gemacht. Sie hätten die Stimmung gegen ihn und seine Ehefrau Meghan angeheizt, indem sie der Boulevardpresse Informationen zugesteckt hätten. Harry und Meghan (41) haben ihre royalen Pflichten aufgegeben und wohnen mit den Kindern Archie (3) und Lilibet (1) in den USA.

Skilehrer in Lech

Prinz Harry träumte während seiner Schulzeit davon, in Österreich Skilehrer zu werden. Das beschrieb der 38-Jährige in seinen kürzlich erschienenen Memoiren. Zunächst dachte er daran, in einem Ski-Resort in Lech am Arlberg zu arbeiten, „in das Mummy immer mit uns gefahren war“. Er hätte so schöne Erinnerungen an die Zeit in dem Ort mit seiner 1997 verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana, gehabt. Sein Vater, König Charles, war allerdings wenig angetan von den Plänen.

