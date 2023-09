Prinz Harry ist "ein Düsseldorfer"

Im Beisein des britischen Prinzen sind in Düsseldorf die "Invictus Games" eröffnet worden. "Ich bin ein Düsseldorfer", rief er bei seiner Rede im Stadion in Anlehnung an das Zitat von US-Präsident John F. Kennedy ("Ich bin ein Berliner) und erntete prompt Kritik. Manchen Kommentatoren war das "zu viel Selbstdarstellung". Immerhin ginge es bei den Invictus Games nicht um ihn, sondern um die Teilnehmer. Die "Invictus Games" sind ein 2014 von Harry ins Leben gerufener Sportwettbewerb für Kriegsversehrte. Dabei treten 500 verwundete, verletzte und erkrankte Soldatinnen und Soldaten sowie Veteranen aus 21 Nationen in zehn Sportarten gegeneinander an. Rund die Hälfte der Wettkämpfer leidet vor allem unter psychischen Schäden.

Harry wird die ganze Turnier-Woche in der Stadt bleiben und sich in den folgenden Tagen mehrere Spiele ansehen. Seine Frau Meghan (41), mit der er in Kalifornien lebt, wird erst im Laufe der Woche in Deutschland erwartet. Bis Freitag sollte sie es schaffen – an dem Tag feiert Harry nämlich seinen 39. Geburtstag. Vor einem Jahr war das Ehepaar schon einmal in der Stadt zu Gast und wurde allseits bejubelt. Mittlerweile hätten sie "unheimlich viel von ihrem Zauber verloren", sagt ZDF-Royalty-Expertin Julia Melchior der Deutschen Presse-Agentur.

