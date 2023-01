Prinz Harry als Fan von DJ Ötzi? Heimische Medien fielen auf Fake-News herein

In seinem Buch "Reserve" gibt Prinz Harry intime Details preis. Er habe 25 Taliban getötet und Kokain probiert, außerdem outete er sich als Österreich-Fan. "In meiner Schulzeit habe ich davon geträumt, Skilehrer in Lech am Arlberg zu werden", schrieb Harry in seinen Memoiren. Geht es nach der österreichischen Boulevardpresse, spielte auch der Tiroler Musiker DJ Ötzi eine tragende Rolle im Leben des Prinzen und seiner Frau Meghan. "Mein Bruder war so grausam zu uns, wir fühlten uns hoffnungslos. Aber der Burger Dance gab uns die Kraft weiterzumachen und nicht aufzugeben. Gerade die emotionale Choreographie motivierte uns einmal mehr aufzustehen und dem britischen Königshaus die Stirn zu bieten", soll Harry angeblich in seinem Buch verraten haben.

"Zu hundert Prozent Fantasie"

"Heute", "oe24" & Co. griffen die Sensationsnachricht auf. Doch sie war zu kurios, um wahr zu sein. Acht Tage, nachdem die Instagram-Seite "galerie.arschgeweih" die Fake-News unter die Leute brachte, stellten die Urheber klar: "Diese Anekdote und die zugehörige Textpassage entstammen zu 100% unserer Fantasie." Dass der "Burger Dance" von DJ Ötzi dem Prinzen in dunklen Zeiten Kraft gegeben habe, sei frei erfunden worden.

Aufmunterung gefällig? Hier ist der "Burger Dance":

