Prinz Christian hat seinen Schulabschluss

Für Prinz Christian von Dänemark endet ein Lebensabschnitt: Er hat seinen Schulabschluss in der Tasche - und das wurde mit der ganzen Familie gefeiert .

Der 18-Jährige hatte sich an dem besonderen Tag für ein Seidenhemd mit Blumendruck entschieden, das von der Luxusmarke Prada stammen und rund 1.500 Euro gekostet haben soll. Auch seine Mutter, Königin Mary (51), bezauberte in einem weißen Hemd samt geblümten Rock, den sie unter anderem bereits bei ihrem Besuch in Indonesien im Jahr 2019 getragen hatte. Es wird vermutet, dass Christians Großmutter, Altkönigin Margrethe (84) am späteren Abend zu Abiturfeierlichkeiten im Familienkreis dazugekommen ist.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper