Prinz Charles und Camilla gedachten der Opfer des Ersten Weltkriegs

Mit Schutzmaske ausgestattet legte der Prinz von Wales in der Westminster Abbey in Begleitung seiner Frau Camilla einen Kranz nieder und schwieg für zwei Minuten - so wie Tausende im ganzen Land, ob an Gedenkstätten, in Schulen oder zuhause.

Normalerweise wird der "Armistice Day" am 11. November zum Gedenken an das Ende des Ersten Weltkriegs im Jahr 1918 in Großbritannien mit großen Veranstaltungen begangen. Wegen der Corona-Pandemie fanden in diesem Jahr aber nur kleine Versammlungen mit Abstand und Schutzmaßnahmen statt. Am Sonntag wollen Charles und Camilla nach Berlin reisen und an einer Zeremonie zum Volkstrauertag mit Deutschlands Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier teilnehmen.