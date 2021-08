Prinz Andrew in New York wegen sexuellen Missbrauchs angeklagt

Der Sex-Skandal um Jeffrey Epstein in den USA zieht das britische Königshaus wieder ins Rampenlicht. Prinz Andrew (61) habe sie als Minderjährige missbraucht, behauptet die US-Amerikanerin Virginia Roberts Giuffre (38) – und hat in New York nun Klage gegen den mittleren Sohn von Queen Elizabeth II. (95) eingereicht.