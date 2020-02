Prinz Andrew hat zum 60er wenig Grund zum Feiern

Geburtstage der britischen Royals werden meist öffentlichkeitswirksam gefeiert. Der 60. Geburtstag von Prinz Andrew morgen Mittwoch bringt das Königshaus jedoch in eine peinliche Situation: Wie soll das Fest für einen Mann aussehen, der wegen seiner Verbindungen zum verurteilten US-Sexualverbrecher Jeffrey Epstein am Pranger steht?

Bei den meisten Briten ist der Lieblingssohn der Queen längst in Ungnade gefallen. Medien kritisierten, dass das Königshaus Andrew nicht stärker abstraft. Denn der jüngste Skandal ist schlimmer als alle seine bisherigen Affären.

Als junger Mann war der Prinz ein begehrter Junggeselle, wegen seiner zahlreichen Liebschaften nannten ihn die Medien in den 80er-Jahren "Randy Andy" ("Geiler Andy"). 1986 heiratete er schließlich Sarah Ferguson. Aus der Ehe gingen die Töchter Beatrice und Eugenie hervor.

Nach der Trennung von "Fergie" tauchten Fotos von Andrew mit barbusigen Frauen in Thailand auf – sowie von einer Party unter dem Motto "Nutten und Zuhälter" mit der Epstein-Freundin Ghislaine Maxwell. Maxwell wird vorgeworfen, minderjährige Mädchen für Epstein "rekrutiert" zu haben. 2001 verließ Andrew, der als Hubschrauberpilot am Falklandkrieg teilgenommen hatte, die britische Marine. Er wurde zum Sonderhandelsbeauftragen der Regierung ernannt, was ihm durch seine vielen Flugreisen auf Steuerzahlerkosten den Spitznamen "Airmiles Andy" einbrachte. Fragen warfen auch seine Verbindungen zum Schwiegersohn des tunesischen Ex-Machthabers Zine al-Abidine Ben Ali, zum Sohn von Libyens Ex-Machthaber Muammar al-Gaddafi und zu einem kasachischen Milliardär auf. Immer wieder gab es zudem Vorwürfe, Andrew sei arrogant und unverschämt.