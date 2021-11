Prinz Andrew dreht Spieß um: Anklägerin sei Mädchenhändlerin

Prinz Andrew hat entschieden, dass Angriff die beste Verteidigung ist. In seinem Rechtsstreit mit Virginia Giuffre, der gegen den zweitältesten Sohn der Queen vor einem New Yorker Gericht anhängig ist, wies der Prinz die Missbrauchsvorwürfe gegen ihn als "unbegründet" zurück. Darüber hinaus drehte er den Spieß um und stellte Virginia Giuffre als Mädchenhändlerin hin. Sie soll, so die Anwälte des Herzogs von York in ihrem Antrag auf Zurückweisung der Klage, dem Milliardär Jeffrey Epstein geholfen haben, Opfer zu finden: "Die einzige Partei in dieser Klage, deren Verhalten die vorsätzliche Rekrutierung und den Handel mit jungen Mädchen für Sex einschließt, ist Giuffre selbst."

An Andrew "ausgeliehen"?

In ihrer Klage auf verschärften Schadenersatz hatte Giuffre den Prinzen der Vergewaltigung und der sexuellen Nötigung in drei Fällen beschuldigt. Jeffrey Epstein habe sie "an andere mächtige Männer für sexuelle Zwecke ausgeliehen". Darunter eben auch Prinz Andrew. Der Herzog von York habe, so die Klageschrift, "die Klägerin bei verschiedenen Gelegenheiten missbraucht, als sie jünger als 18 Jahre alt war".

Der Prinz hat die Vorwürfe bisher stets abgestritten. Seine jüngste Antwort auf Giuffres Klage markiert eine bedeutende Änderung seiner Prozessstrategie. Bis vor kurzem hatte er noch gemauert und sich auf Balmoral, das schottische Schloss seiner Mutter, zurückgezogen, um die Anklageschrift nicht entgegennehmen zu müssen.

Seine Anwälte haben Crystal Figueroa, die Schwester eines Ex-Freundes von Giuffre, als Zeugin gegen sie bemüht. Figueroa behauptet, dass Giuffre sie gebeten habe, minderjährige Mädchen für Epstein zu finden: "Giuffre sagte zu mir: ‚Kennst du irgendwelche Girls, die irgendwie nuttig (slutty) sind?‘" Die Strategie der Beschuldigung von Giuffre ist jedoch auch riskant. Denn wenn das Gericht seiner Darstellung nicht folgt, sähe sich Andrew dem Vorwurf des Rufmords ausgesetzt. Schon jetzt protestieren Aktivistinnen lautstark.