Warum Premier Johnson bei Trauerfeier für Prinz Philip fehlen wird

Er will damit so vielen Familienmitgliedern wie möglich die Anwesenheit an dem Begräbnis ermöglichen, teilte Johnson am Samstagabend mit Blick auf die strengen Coronaregeln mit. Demnach werden nur 30 Personen an der Zeremonie auf Schloss Windsor teilnehmen können.

Der Ehemann der britischen Königin Elizabeth II. war am Freitag im 100. Lebensjahr in Schloss Windsor verstorben. Johnson würdigte den Herzog von Edinburgh in einer Ansprache vor seiner Residenz in Downing Street 10, und erinnerte an dessen militärische Leistungen im Zweiten Weltkrieg und seinen jahrzehntelangen Dienst an der britischen Monarchie. Mit seinem Engagement für die Umwelt sei Philip seiner Zeit weit voraus gewesen, so Johnson.

