Popstar Rihanna erwartet erstes Kind

Popsängerin Rihanna erwartet ihr erstes Kind. Die 33-jährige Musikerin zeigte am Wochenende im New Yorker Stadtteil Harlem begleitet von ihrem Freund, dem US-Rapper ASAP Rocky, ihren Babybauch. Die Sängerin von Hits wie "Diamonds" und "Umbrella" ließ sich vom Promi-Fotografen Miles Diggs mit über dem kugelrunden, nackten Bauch geöffneten Mantel ablichten.

Dass just an dem Wochenende ein Schneesturm über New York hinwegzog und eisige Temperaturen in die Millionenmetropole brachte, schien den auf der Karibikinsel Barbados geborenen Superstar nicht zu stören. Die Fotos wurden am Montag veröffentlicht.

Rihanna und der gleichaltrige ASAP Rocky hatten ihre Beziehung im vergangenen Jahr offiziell gemacht, nachdem es zuvor lange Zeit Gerüchte über eine Liaison gegeben hatte. Im Mai 2021 bezeichnete der Rapper die Sängerin und erfolgreiche Mode- und Kosmetikunternehmerin im Magazin "GQ" als "Liebe meines Lebens". Auf die Frage, ob er bereit für die Vaterrolle sei, sagte er: "Ich glaube, ich wäre ein unglaublicher, bemerkenswerter, alles in allem toller Vater."