Popstar im Babyglück: Meghan Trainor ist schwanger 

Die US-amerikanische Sängerin Meghan Trainor (26, "No Excuses") und der Schauspieler Daryl Sabara (28, "Spy Kids") erwarten den ersten Nachwuchs. "Ihr alle wisst, wie lange ich mir das gewünscht habe", schrieb Trainor am Mittwoch auf Instagram. Sie seien beide "völlig glücklich und aufgeregt" und freuten sich auf die Geburt des Babys Anfang kommenden Jahres. Dazu postete Trainor ein Ultraschallbild.

Zahlreiche Kollegen schickten Glückwünsche, darunter die Schauspielerinnen Hailee Steinfeld und Millie Bobby Brown und die Musiker Kevin Jonas und Sean Combs.

Grammy-Gewinnerin Trainor und der Schauspieler sind seit vier Jahren ein Paar. Weihnachten 2018 gaben sie sich das Jawort. Trainor war 2014 mit ihrem Hit "All About That Bass" weltweit bekannt geworden. Ihr drittes Album mit dem Titel "Treat Myself" kam Anfang 2020 auf den Markt.