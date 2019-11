Polanski: Wieder Vorwurf wegen Vergewaltigung

Die Schauspielerin und Fotografin war zu diesem Zeitpunkt 18 Jahre alt, Polanski 42.

Eine Freundin habe sie zu dem Urlaub in der Schweiz eingeladen, der auch den Aufenthalt in Polanskis Chalet beinhaltete, so Monnier. Eines Abends seien die jungen Frauen und Polanski von einem Ausflug in das Haus zurückgekommen, um sich umzuziehen. Polanski habe Monnier dann zu sich in sein Zimmer gerufen, wo er sie nackt erwartet habe. Dann habe er sie geschlagen, ihre Kleider entfernt, versucht, ihr eine Pille zu verabreichen, und sie schließlich vergewaltigt. Monnier habe danach um ihr Leben gefürchtet – "weil Polanski es nicht riskieren konnte, dass der Vorfall bekannt geworden wäre", so die heute 62-Jährige.

Über seinen Anwalt Hervé Temine hat Polanski der Zeitung ausrichten lassen, dass er den Vorwurf entschieden zurückweise.