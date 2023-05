"Please mind the gap": König Charles und Camilla machen Bahnansage

Der 74-jährige Monarch, der am Samstag in der Westminster Abbey zum König gekrönt werden soll, hat gemeinsam mit seiner Frau Königin Camilla (75) eine Bahndurchsage aufgenommen. Diese soll am Wochenende und am Krönungsfeiertag am Montag im gesamten Streckennetz der Züge in Großbritannien und der Londoner U-Bahn zu hören sein.

"Meine Frau und ich wünschen Ihnen und Ihren Familien ein wunderbares Krönungswochenende", beginnt Charles die Ansage. Camilla sagt darauf: "Wo auch immer Sie reisen, wir hoffen Sie haben eine sichere und angenehme Reise." Der König schließt mit dem in der Londoner Underground häufig zu hörenden: "Please mind the gap" (Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante).

Bildergalerie: Wie die Londoner der Krönung von König Charles III. entgegenfiebern

