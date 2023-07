Pink genoss Rad-Ausfahrt mit Familie in der Wachau

Der Superstar gastierte am vergangenen Wochenende für zwei Mega-Konzerte im Wiener Ernst-Happel-Stadion. Zwischen den Auftritten nahm sich die Sängerin auch Zeit, mit ihrer Familie die Umgebung zu erkunden. Ein Bild auf Instagram zeigt die 43-Jährige gemeinsam mit ihrem Ehemann Carey Hart (47) und den Kindern Willow (13) und Jameson (6) in Sportkleidung, im Hintergrund die Donau.

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Unter die Schnappschüsse mit Flusspanorama schreibt sie überwältigt: "Wien. Österreich. Wachau. Schöne Menschen. Wunderschöne Shows. Wunderschöne Weine. Perfekte Erinnerungen, die ein Leben lang bleiben werden. Danke von ganzem Herzen."

Weitere Bilder zeigen einem Besuch im Weinkeller. Medienberichte fuhr Pink mit ihrer Familie und einer Entourage von rund 30 Sängern und Tänzern per Bus nach Melk, von dort ging es mit den Rädern weiter bis Arnsdorf (Bezirk Krems), wo sie mit der Fähre nach Spitz (Bezirk Krems) übersetzten. Dort gastierte Pink mit ihrem Gefolge im Weingut Gritsch und soll dort auch einige edle Tropfen verkostet haben. "Riesling is my favorite wine", soll sie gesagt haben.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper