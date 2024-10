Pastry Parfum: Wer will nach Croissants duften?

Beim Duft von warmen Croissants, Brioche & Co denkt man an ein gemütliches Sonntagsfrühstück. Im Winter 2024 inspiriert genau dieser Geruch nun einen neuen Trend: Sogenannte Pastry Parfums versuchen, den Duft von frischgebackenem Gebäck im Flakon einzufangen. Sie wollen damit ein "sensorisches Erlebnis" bieten, aber auch schöne Erinnerungen aufleben lassen – etwa an Omas Kuchen, der frisch aus dem Ofen kommt. Neben dem "Croissant Café" von Versatile Paris gibt es unter anderem bereits den Duft "Coffee Break" von Maison Margiela. Preis: 135 Euro.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper