Partylöwe und Baumeister Richard Lugner ist 90

Der wohl unverwüstlichste Baumeister Österreichs, Richard Lugner, wird heute 90 Jahre alt. Und das schönste Geschenk für ihn ist wohl die Aufmerksamkeit: "Es besteht derzeit ein großes Interesse an mir zu meinem 90er. Den hundertsten Geburtstag erleben halt nur die wenigsten."

Rund um den Geburtstag gibt es natürlich viele Feierlichkeiten: Gestern wurde Lugner vom Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) zur Jause empfangen, am 15. Oktober lädt der Baumeister zum Gala-Dinner in die Wiener Hofburg. Ab 18 Uhr will er seine Gäste bei einem Cocktailempfang begrüßen, um danach für Interviews zur Verfügung zu stehen. Nach einem Dinner von Do & Co steht noch ein Gastspiel des Zirkus Louis Knie auf dem Programm.

Es gibt aber noch einen weiteren Geburtstag: Vor 32 Jahren eröffnete Lugner – entgegen aller Zweifler, die das kaufschwache Umfeld des Einkaufszentrums bemängelten – in Wien seine Lugner-City. "Mörtel", wie sein Spitzname lautet, schaffte es durch seinen Hang zu Guerilla-Marketing schnell, dass das Einkaufszentrum höchst erfolgreich wurde. Anstatt klassischer Strategien wie Winterschlussverkauf, Muttertagsrabatt und Aktionen zum Schulbeginn gab es Volksbelustigungen wie Boxkämpfe. Auch seine Opernballgäste müssen vor dem Ball zur Autogrammstunde in der Lugner-City antreten.

Privat ist Lugner derzeit auf Partnersuche. Die nachhaltigste Beziehung hatte er mit seiner Christina, die er 1990 heiratete. 1993 kam die gemeinsame Tochter Jacqueline zur Welt. Nach der Scheidung von "Mausi" 2007 fanden sich an der Seite "Mörtels" mehrere Frauen, die ebenfalls allesamt Tiernamen verpasst bekamen. Mit Cathy Schmitz alias "Spatzi" klingelten 2014 sogar noch einmal die Hochzeitsglocken, diese Ehe hielt aber nur zwei Jahre.

Doch nicht allein bei der Partnersuche denkt Lugner nicht ans Aufhören. "Ich bin derzeit fast jeden Abend unterwegs." Auch ein Auftritt am Wiener Opernball ist nach zweijähriger Corona-Pause wieder geplant. "Ich habe eine Loge und sie auch schon bezahlt." Fixen Gast gibt es noch keinen: "Wir wollen die, die wir schon öfters wollten, wenn die nicht will, dann fliegen wir nach Los Angeles."

Gesundheitlich geht es dem 90-Jährigen gut. Eine 2016 diagnostizierte Prostatakrebs-Erkrankung ist überwunden und auch eine Corona-Infektion konnte den Jubilar nicht kleinkriegen. "Ich bin mit mir zufrieden."