Pariser Fashion Week: Chanel feiert 110 Jahre Haute Couture

Unter der prächtigen Kuppel des Pariser Grand Palais hat das Modehaus Chanel sein 110-jähriges Bestehen in der Haute Couture gefeiert.

1915 gründete Gabrielle "Coco" Chanel ihr gleichnamiges Label und eröffnete eine erste Boutique in Biarritz im Südwesten Frankreichs, in der es ausschließlich maßgeschneiderte Stücke, also Haute Couture, zu kaufen gab. Die Produktion von Prêt-à-porter-Kleidung, dem Wortsinn nach "bereit zum Tragen", begann erst in den 1960er-Jahren. Heute ist Chanel das älteste noch aktive Couture-Haus weltweit.

Die Haute-Couture-Kollektion für Frühjahr/Sommer 2025 spielt mit vielen Referenzen auf die lange Tradition des Hauses an. Zu sehen waren glitzernde Tweed-Kostüme, auffällige Knopfleisten, lange schwarze Schleifen an Blusen und Krägen und die ikonischen Two-tone-Schuhe

Federn, Farbe, Feenzauber

Ein Comeback feierte der zierliche schwarze Gürtel mit goldenen Details, der Bestandteil fast aller Outfits in der Show der Luxusmarke war.

Rüschen bei Dior Bild: APA/Julien de Rosa

Die Kollektion überraschte zudem mit einer ungewöhnlichen Farbpalette aus knalligen Gelb-, Rot- und Lila-Tönen – ein Ausdruck für die künstlerische Freiheit des Studios, das seit dem Abgang von Virginie Viard ohne Kreativdirektor arbeitet. Matthieu Blazy, der neue kreative Kopf von Chanel, wird seine erste Kollektion erst im Herbst präsentieren.

Dior zeigte wenig später breite Reifröcke, verspielte Stickereien und dreidimensionale Blüten – Chefdesignerin Maria Grazia Chiuri träumte sich in eine romantische Märchenwelt, die auf den Frühling einstimmt und Elemente aus dem Rokoko aufgreift.

