"O'zapft is" trotz Oktoberfestabsage: Wirte laden zu "WirtshausWiesn"

In vielen Wirtshäusern werden zum ursprünglich geplanten Wiesnstart Bierfässer angestochen - "WirthausWiesn" heißt die Alternative zum coronabedingt geplatzten weltgrößten Volksfest, mit dem Wiesn- und Innenstadtwirte bis zum 4. Oktober Wiesnstimmung schaffen wollen. "Für uns ist die Wiesn kein Ort und keine Veranstaltung. Die Wiesn ist ein tiefes, in uns verankertes Lebensgefühl", sagte der Sprecher der Innenstadtwirte, Gregor Lemke, am Montag. "Wir wollen ein positives Signal setzen." Die Botschaft: "Habt's wieder Vertrauen, zieht's die Tracht an - dann werden wir alle zusammen Spaß haben."

Mehr als 50 Wirtshäuser wollen sich beteiligen - Hendl, Haxn, originales Wiesnbier und teils Livemusik traditioneller Wiesnkapellen sollen für "16 schöne Tage" sorgen. "Wir wollen, dass die Menschen Freude entwickeln an dieser Zeit und zum Feiern in die Stadt kommen", sagte der Sprecher der Wiesnwirte, Peter Inselkammer. Rund sechs Millionen Gäste kommen sonst zur Wiesn, zwei Drittel aus Bayern.