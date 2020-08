Opus machen Schluss - Abschiedstournee angekündigt

Das allerletzte Konzert der Gruppe soll am 21. Dezember 2021 in der Oper Graz über die Bühne gehen. Bereits diesen November erscheint mit "Opus Magnum" eine Doppel-CD und Fanbox, um das Ende gebührend zu feiern. Die erste Single-Auskopplung "Made My Day" wird am Freitag veröffentlicht.

"Nach einer fast fünf Jahrzehnte dauernden Karriere haben wir uns entschieden, das Kapitel Opus Ende 2021 zu schließen.", teilte die Kult-Gruppe am Montag auf Facebook mit. "Nach mehr als 1500 Auftritten werden wir am Höhepunkt unserer Schaffenskraft noch einmal bis zum allerletzten Konzert am 21.12.2021 in der Oper Graz unser Bestes geben!"

Austro-Kult mit Opus Pocus

Alles begann 1973 in einer Garage im kleinen burgenländischen Ort Stegersbach. Die Urversion von Opus, mit Kurt-René Plisnier, Ewald Pfleger und Walter Bachkönig, sang Cover-Lieder und erprobte die ersten Eigenkompositionen. Ein Jahr später trat der Schlagzeuger Günter Grasmuck der Band bei.

Nach unzähligen kleinen Auftritten im Burgenland und in der Steiermark zog die Austro-Band nach Graz, wo sie 1978 durch ihren aktuellen Lead-Sänger Herwig Rüdisser erweitert wurde. Im selben Jahr rief die Band das erste "Austrian Rock Festival" ins Leben.

Der Durchbruch gelang Opus 1981, als sie mit dem Produzenten Peter Müller ihre Schallplatte "Eleven" aufnahmen und damit in die Top 10 der österreichischen Hitparade kamen. 1984 arbeiteten sie gemeinsam mit Falco an seinem Hit "Junge Roemer".

Großen internationalen Erfolg erlangte Opus mit ihrem weltbekannten Lied "Live Is Life" 1984. Touren durch Europa, die USA und Mittel- und Südamerika folgten.

Heute treten Opus mit Ewald Pfleger (Gesang, Gitarre), Kurt-René Plisnier (Key-Board), Günter Grasmuck (Schlagzeug) und Herwig Rüdisser (Gesang) und starten so auch in ihre Abschiedstournee.