OMV reagiert auf Jane Fondas Kritik

"Sie ist Klimaschützerin", sagte Richard Lugner, nachdem sein Stargast Jane Fonda nicht in eine Limousine steigen wollte.

Wie berichtet, hatte die 85-jährige US-Schauspielerin bei ihrem Presseauftritt mit Richard Lugner Opernsponsor OMV scharf kritisiert. Aus Sicht von Fonda sind Öl- und Gaskonzerne "kriminelle Unternehmen": "Sie haben uns belogen, denn sie wussten schon in den späten 1970er-Jahren, dass das, was sie verbrennen, die Erde unbewohnbar machen wird". Die Schauspielerin richtete den Verantwortlichen der Oper aus: "Ich flehe sie an, kein Geld mehr von einer Ölgesellschaft zu nehmen."

Die OMV reagierte auf Fondas Kritik bei der Pressekonferenz per Twitter: Man lade sie "gerne ein, um mit ihr über die weitere Entwicklung der @omv zu sprechen ... und auch darüber, wie sie mit Sustainable Aviation Fuel in Zukunft ihre Flugreisen nachhaltiger gestalten kann", hieß es von Konzernsprecher Andreas Rinofner unter Anspielung auf den Umstand, dass Fonda mit einem von fossilen Energien betriebenen Flugzeug erst nach Wien gekommen ist.

