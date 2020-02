Österreicher wünschen sich Entschleunigung

Als Grund für die hohe Geschwindigkeit nannten die Teilnehmer in einer offenen Frage die allgemeine Schnelllebigkeit, das Altersphänomen - je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit -, den digitalen Wandel, Mehrfachbelastungen und Hektik allgemein. 71 Prozent meinen, dass das Internet und die digitalen Medien wie E-Mail usw. das Tempo in unserer Gesellschaft eher erhöhen, bei den 35- bis 59-Jährigen (75 Prozent) und Höhergebildeten (80 Prozent) war der Wert höher, bei Jüngeren bis 34 Jahren (65 Prozent) und Pflichtschulabsolventen (62 Prozent) geringer.



Die in persönlichen Interviews Befragten sollten auf einer Skala von 1 bis 7 angeben, wie schnell für Sie die Zeit läuft. Der Durchschnittswert betrug 4,7 und war über alle soziodemografischen Gruppen hinweg etwa gleich. Gefragt, mit welchem Tempo sich alles ändern soll, ergab sich ein Mittelwert von 3,3, also deutlich unter der gefühlten Geschwindigkeit, was IMAS als eindeutige Sehnsucht nach Entschleunigung wertet.