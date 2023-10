15 Jahre ist es her, seit die erste WeFair – damals noch WearFair – in Linz stattgefunden hat. "Ich war fast von Beginn an dabei. Es war spannend zu beobachten, wie die Messe immer größer geworden ist", sagt Martina Meixner vom Wiener Modegeschäft Maronski.

"Heuer sind mit 180 Ausstellern deutlich mehr dabei als in den Vorjahren", sagt WeFair-Geschäftsführer Wolfgang Pfoser-Almer. Das Angebot ist dementsprechend vielfältig: Notizbücher mit auswechselbaren Seiten – natürlich alles in Österreich hergestellt –, spezielle Stofftiere zur Entspannung, die aus nachhaltigen Materialien gefertigt wurden und E-Fahrräder, die ein zweites Leben bekommen. Aber es gibt auch Müsli, Schokolade und andere Schmankerl. "Die Auswahl ist groß. Ich habe zwar noch nichts gekauft, aber wahrscheinlich wird mir noch etwas in die Hände fallen", sagt ein Besucher.

Bildergalerie: Ökologisch und Nachhaltig: Die WeFair ist wieder in Linz Nachhaltige Taschen auf der WeFair (Foto: VOLKER WEIHBOLD) Bild 1/10 Galerie ansehen

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Kinder kommen nicht zu kurz: Beim Stand von Gluehbirnchen zum Beispiel können sie sich mit Spielzeug aus upgecycelten Kleidern und Haushaltsmaterialien die Zeit vertreiben, während die Eltern einen Kaffee trinken oder Kleidung probieren.

Kaputtes reparieren

Heuer gibt es auf der WeFair erstmals einen Reparaturschwerpunkt. Vor dem Design Center kann man Fahrräder wieder fit machen lassen. Unter fachkundiger Anleitung können Besucher ihre kaputten Elektrogeräte, Kleidungsstücke oder andere Dinge herrichten.

OÖ Heute: "We Fair" - Messe für Nachhaltigkeit

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

"Wir zeigen den Leuten, wie sie Gebrauchsgegenstände selbst reparieren können – dann haben sie das Handwerkszeug, um es künftig zu Hause selbst zu schaffen", sagt Martina Eigner von der "Nähküche" Linz. Gleich nebenan zeigt das Wiener Start-up Resi – Visible Mending, wie man aus abgetragenem Gewand mit besonderen Näh- und Sticktechniken Unikate herstellt.

Martina Eigner ist mit der Linzer „Nähküche“ Teil des Reparaturschwerpunkts auf der WeFair. Bild: Volker Weihbold

Die WeFair zieht viele junge Menschen an. "Schaut einmal, dort drüben kann man Deocreme kaufen", ruft eine Schülerin ihren Klassenkameradinnen begeistert zu. Sie sind nicht in ihrer Freizeit hier, sondern machen für die Schule ein Projekt. Zu erfahren und lernen gibt es genug: Immerhin gibt es viel Neues und Nachhaltiges zu entdecken.

Die WeFair im Linzer Design Center ist noch bis Sonntag, 18 Uhr, geöffnet. Mit der OÖNcard ist der Eintritt ermäßigt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Sarah Kowatschek Sarah Kowatschek