O’zapft is: Das Oktoberfest ist wieder eröffnet

Trotz kühlen Wetters strömten am Wochenende rund 700.000 Menschen auf die Theresienwiese. Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hatte am Samstag das erste Fass Bier mit drei Schlägen angezapft und das Fest eröffnet. Ein wenig schien er nach der langen Pause aus der Übung: In früheren Jahren hatte er nur zwei Schläge gebraucht. Die erste Maß reichte er Bayerns Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU), um mit ihm auf eine friedliche Wiesn anzustoßen.

Corona-Welle wird erwartet

Auch wenn ohne Auflagen gefeiert wird, ist Corona nicht verschwunden. Die Behörden mahnten Besucher, nicht krank zu kommen. Mediziner rechnen nach der Wiesn mit einer Corona-Welle. Wichtig sei aber die Lage in den Kliniken, und dort gebe es keine außergewöhnlichen Belastungen, hieß es vorab.

Ausgelassene Stimmung in den Bierzelten Bild: APA/AFP/Stache

Unter den Besuchern waren viele junge Leute, fast niemand trug eine Schutzmaske. Auch einige Prominente ließen sich bereits blicken, unter anderen Moderator Thomas Gottschalk und der Wiener Baumeister Richard Lugner. Die erste "Bierleiche" gab es am frühen Nachmittag: Eine junge, "volltrunkene" Frau sei kurz nach 14 Uhr versorgt worden, sagte der Sprecher der Sanitätsstation Markus Strobl. Rund 600 Polizisten sind während der zwei Festwochen bis zum 3. Oktober im Einsatz.