Notoperation bei Queens of the Stone Age-Frontmann Josh Homme

"Josh Homme muss für eine Notoperation sofort in die Vereinigten Staaten zurückkehren", teilte die Band am Dienstag (Ortszeit) auf Instagram mit. Josh Homme (51) ist der Frontsänger der Gruppe. Weshalb er ins Krankenhaus muss, schrieb die Band nicht. Am 18. Juli wäre die Band in der Wiener METAstadt aufgetreten.

Am Mittwoch war ein Konzert in Frankreich geplant, danach sollte es in weitere europäische Länder gehen. Kommenden Dienstag wollte die Band in Berlin auftreten - daraus wird vorerst nichts. "Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten und teilen Eure Frustration und Enttäuschung", hieß es auf Instagram.

Im vergangenen Jahr hatte die Band ihr achtes Album "In Times New Roman..." veröffentlicht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper