Noch ein Sohn mehr? Gericht bestätigt weitere Vaterschaft von Julio Iglesias 

Ein Gericht im spanischen Valencia hat eine weitere Vaterschaft des Sängers Julio Iglesias bestätigt. Der 75-Jährige sei der leibliche Vater von Javier Sanchez Santos, teilte das Gericht am Mittwoch auf Twitter mit. Für den 43-jährigen Spanier ist die Entscheidung ein großer Erfolg: Eine erste Vaterschaftsklage war 1999 vom Obersten Gericht noch abgelehnt worden.

Nach Angaben von Sanchez Santos' Anwalt Fernando Osuna hatte seine Mutter Maria Edite in dem Verfahren hinter verschlossenen Türen ausgesagt, im Juli 1975 in Katalonien eine kurze Affäre mit dem Sänger gehabt zu haben - genau neun Monate vor der Geburt ihres Sohnes. Die ehemalige portugiesische Tänzerin hatte sich in den 1990er-Jahren selbst vergeblich darum bemüht, die Vaterschaft des Sängers gerichtlich anerkennen zu lassen. Der Anwalt des Sängers, Fernando Falomir, argumentierte nun vergeblich, dass die Klage bereits abgewiesen worden sei. Der spanische Star hatte sich stets einem DNA-Test verweigert und war auch dem Verfahren ferngeblieben.

Wasserflasche für DNA-Analyse

Um trotzdem an DNA zu kommen, hatte Sanchez Santos einen Privatdetektiv angeheuert, der eine Wasserflasche von Iglesias' Sohn Julio Iglesias Jr. entwendete. Laut Anwalt Osuna ergab eine DNA-Analyse, dass der Sohn und sein Mandant Brüder sind. Das Gericht ließ den Test allerdings als Beweismittel nicht zu.

Iglesias ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Sänger der Welt. In seiner rund 50-jährigen Karriere veröffentlichte er 80 Alben und verkaufte insgesamt mehr als 300 Millionen Tonträger. Iglesias ist aber auch bekannt für seine zahlreichen Liebschaften. Offiziell ist er Vater von acht Kindern, davon drei von seiner Ex-Frau Isabel Preysler und fünf von seiner jetzigen Frau Miranda Rijnsburger.

Doch selbst sein Sohn Julio Jr. ist überzeugt, dass es noch mehr Kinder gibt. "Fragen Sie mich nicht, wie viele Brüder ich noch habe, ich weiß es selbst nicht", sagte er einmal im vergangenen Jahr im Fernsehen. Allerdings ist eine Berufung gegen das aktuelle Urteil noch möglich.