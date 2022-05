Niederösterreicherin Lou-Anne ist Heidi Klums neues Topmodel

Fünf Kandidatinnen standen am Donnerstagabend in Köln im live auf Prosieben ausgestrahlten GNTM-Finale. Die Niederösterreicherin Lou-Anne (19) und ihre Mutter Martina (50), die 20-jährige Luca aus München, die 21 Jahre alte Anita aus Neuburg an der Donau und die Berlinerin Noëlla (25) kämpften um den begehrten Topmodel-Titel. In mehreren Walks und bei einem Fotoshooting mussten die Konkurrentinnen noch einmal ihr Bestes geben. Runde für Runde schickte Moderatorin und Chef-Jurorin Heidi Klum ein Model nach Hause, zunächst Anita, dann Noëlla und als Drittplatzierte die Österreicherin Martina.

Das gab es noch nie bei GNTM: Lou-Anne stand gemeinsam mit ihrer Mutter Martina (50) im Finale. Bild: ProSieben/Willi Weber

Gegen 23 Uhr stand die Gewinnerin schließlich fest: Lou-Anne setzte sich gegen Luca durch und ist "Germany's Next Topmodel 2022". Die 19-Jährige kann sich über 100.000 Euro freuen und kommt auf das Cover der deutschen Ausgabe des Modemagazins "Harper’s Bazaar".

Lou-Anne ist nach der Oberösterreicherin Alisar Ailabouni, die 2010 die fünfte GNTM-Staffel gewann, die zweite österreichische Siegerin bei "Germany's Next Topmodel".

