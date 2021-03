Niederländische Prinzessin Alexia macht Matura in Wales

Das exklusive Internat United World College of the Atlantic in Llantwit Major hatte auch bereits ihr Vater, König Willem-Alexander (53), besucht. In Wales wird unter anderem die spanische Kronprinzessin Leonor ihre neue Mitschülerin.

Die 15 Jahre alte Alexia besucht noch wie ihre Schwestern, Amalia (17) und Ariane (13), ein christliches Gymnasium in Den Haag. Kronprinzessin Amalia soll in diesem Jahr Matura machen. Warum Alexia, die zweitälteste Tochter des Königspaares, die Schule wechselt und ins Ausland geht, wurde nicht mitgeteilt. Alexias Vater hatte 1983 bis 1985 das Internat in Wales besucht, weil er damals eine schwierige Phase durchlebte.