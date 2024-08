Neustart: Madeleine von Schweden ist nach Hause zurückgekehrt

Bild: Foto: Anna-Lena Ahlström/The Royal Court of Sweden

Urlaub in Schweden – nun wohnt die Familie wieder ständig hier.

Nach monatelangem Rätselraten berichten Medien nun, dass die jüngere Schwester von Kronprinzessin Victoria seit Juni wieder in Schweden wohnt. Eigentlich war der Umzug schon im Sommer 2023 angekündigt worden. Vorerst sollen auch nur die Kinder mit Prinzessin Madeleine mitgekommen sein. Zuvor lebte die 42-Jährige mit Ehemann Christopher O‘Neill (49), Sohn Nicolas (8) und den Töchtern Leonore (10) und Adrienne (6) in Pinecrest im US-Bundesstaat Florida.

Kronprinzessin als Nachbarin

Ihr neues Domizil befindet sich demnach – anders als zuvor geplant – nicht im Zentrum von Stockholm, sondern in der Gemeinde Solna, die an die Hauptstadt grenzt. Dort sollen die Royals in einem 400 Quadratmeter großen Anwesen mit zwölf Zimmern und einem 1,2 Hektar großen Garten wohnen. Kronprinzessin Victoria (46) und ihre Familie residieren nur einige Minuten entfernt.

Madeleines Kinder werden ab Herbst eine schwedische Schule besuchen, dies sei einer der Gründe für den Umzug gewesen, heißt es weiter. Nur so könnte ihr Nachwuchs den Platz in der Thronfolge behalten. Ein weiterer Grund für die Rückkehr war wohl die Offiziersausbildung von Victoria an der norwegischen Verteidigungsakademie. Die 46-Jährige absolviert im Herbst einen Vollzeitkurs und muss Aufgaben delegieren. Royal-Experte Johan T. Lindwall geht davon aus, dass Madeleine künftig "viel mehr Verantwortung im Königshaus übernehmen muss".

