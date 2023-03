Neuer Herzog von Edinburgh

Auch Edwards Frau Sophie (58), die bisher als Gräfin von Wessex bekannt war, darf sich nun Herzogin von Edinburgh nennen. Die beiden seien "stolz, an das Vermächtnis Prinz Philips anzuknüpfen", heißt es in einer Mitteilung des Buckingham-Palasts in London. Dieser trug den Titel "Herzog von Edinburgh" von seiner Heirat mit der späteren Queen Elizabeth II. im Jahr 1947 an bis zu seinem Tod im Jahr 2021.

