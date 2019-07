Neue Liebe für Facebook-Chefin Sheryl Sandberg

Im Mai 2015 verstarb der Ehemann von Facebook-Geschäftsführerin Sheryl Sandberg (49) ganz plötzlich mit 47 Jahren an den Folgen eines Sportunfalls im gemeinsamen Urlaub in Mexiko. Sandberg verabschiedete sich in einem langen und emotionalen Facebook-Posting von ihm.

Nun ist die Facebook-Geschäftsführerin wieder verliebt, wie „People“ berichtet. Der neue Mann an ihrer Seite ist Tom Bernthal, der früher unter Präsident Bill Clinton im Weißen Haus gearbeitet hat und heute als Marken-Stratege für Firmen wie Google, Nike, Amazon und Facebook tätig ist.



Kennengelernt hat sich das Paar dem Magazin zufolge über den Bruder ihres Ex-Mannes, der Sheryl Sandberg mit Tom Bernthal bekannt gemacht. Gemeinsam besuchten sie ein Country-Konzert. Dem Bericht zufolge sei Bernthal nämlich ein großer Country-Fan und versuche jetzt, auch Sheryl dafür zu begeistern.

Bernthal soll ein sehr netter und bodenständiger Typ sein. Zudem würden er und auch Sandberg ihre Rollen als Eltern sehr wichtig nehmen. Wie viele Kinder Bernthal hat, ist nicht bekannt. Die Facebook-Chefin hat zwei Kinder mit ihrem verstorbenen Mann.

Vor ihrer neuen Liebe war Sandberg mit dem Videospiele-Mogul Robert Kotick (56, „World of Warcraft“) zusammen.



Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Mark Zuckerberg Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.