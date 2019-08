Neue Liebe für Conchita Wurst?

"I love you" - "Ich liebe Dich" - schreibt Conchita zu dem Bild, das ihn kuschelnd mit seiner, so wird gemunkelt, neuen Flamme zeigt. Der Auserwählte ist kein Unbekannter: Shane Gilberto Jenek ist ein australischer Popsänger und unter dem Namen Courtney Act als Travestie-Künstler bekannt.

Eng umschlungen: Was läuft da zwischen Conchita Wurst und Courtney Act? Bild: Instagram/conchitawurst

2003 nahm der 37-jährige Australier an der ersten Staffel von "Australian Idol" teil. 2013 belegte er in der sechsten Staffel der US-Travestieshow "RuPaul’s Drag Race" den zweiten Platz. In der britischen Ausgabe von "Celebrity Big Brother" holte Jenek 2018 den Sieg. Auch er teilte das intime Foto mit Conchita auf Instagram. Beide haben sich bisher nicht zu den Liebesgerüchten geäußert.

