Neue Details zu spektakulärem Juwelenraub in London

Drei Diebe sollen laut „Sun“ am Freitag in Tamara Ecclestones (35) Luxus-Anwesen im noblen Londoner Stadtteil Kensington eingebrochen sein. Offenbar stiegen die Täter über den Gartenzaun und gelangten auf noch unbekannte Weise in die Villa. Erst nach knapp einer Stunde seien sie von einem Sicherheitsmann entdeckt worden und geflohen.

Einem Bericht der Tageszeitung "The Sun" zufolge beläuft sich der Wert der gestohlenen Schmuckstücke auf 50 Millionen Pfund (umgerechnet knapp 60 Millionen Euro). Darunter soll auch ein Cartier-Armband sein, das ein Hochzeitsgeschenk gewesen und allein 80.000 Pfund wert sein soll. Tamara Ecclestone lebt mit ihrem Mann Jay Rutland (38) und Töchterchen Sophia (5) in dem großzügigen Stadthaus nahe dem Kensington-Palast, das laut "The Sun" 57 Zimmer hat. Die Familie war dem Bericht zufolge gerade erst zu ihrem Weihnachtsurlaub aufgebrochen.

Vater Bernie Eccleston (89) vermutet, dass die Einbrecher Hilfe von Personen mit Zugang zu dem Anwesen hatten, wie er der "Mail Online" sagte. "Angesichts der ganzen Sicherheitsvorkehrungen an dem Haus, gehe ich davon aus, dass ein Insider mit im Spiel war", so Ecclestone. Seine Tochter habe nur kurz vor dem "schrecklichen" Verbrechen das Haus verlassen und sei nach Lappland gereist. Die Region im Norden Skandinaviens erstreckt sich über Finnland und Schweden und wird oft als Heimat des Weihnachtsmanns bezeichnet.

Vater Bernie Ecclestone vermutet, dass die Einbrecher Insider-Informationen hatten. Bild: apa

Die Straße, in der Tamara Ecclestone wohnt, gilt als eine der nobelsten Adressen in der britischen Hauptstadt. Dort befindet sich unter anderem die schwer bewachte russische Botschafterresidenz. Auch der Sultan von Brunei und der Besitzer des englischen Fußball-Erstligisten FC Chelsea, der russische Oligarch Roman Abramowitsch, sollen dort ihre Villen haben.

Der Sprecher der Familie rief Zeugen auf, sich bei der Polizei zu melden. Festnahmen habe es zunächst keine gegeben, teilte Scotland Yard mit.

