Natalia Klitschko heißt wieder Yegorova

"Ich werde wieder meinen früheren Nachnamen annehmen", sagte sie dem Spiegel. 25 Jahre lang war sie mit dem früheren Profiboxer und heutigen Bürgermeister von Kiew verheiratet. Ihr gemeinsamer Beschluss, sich zu trennen, stand schon vor dem Krieg fest, die Öffentlichkeit informierten sie allerdings erst einige Monate später, Anfang August.

"Die Menschen sollen wissen, dass ich den Namen Klitschko getragen habe", sagte sie, "aber ich will nicht mehr, dass sie mich jetzt noch jahrelang Ex-Frau nennen. Ich will, dass sie sagen: Das ist Natalia Yegorova, die wir 25 Jahre lang als Natalia Klitschko gekannt haben." In Zukunft will sie ein Zeichen als "Aktivistin, Public Speaker, Sängerin, Songwriter" setzen, sagte sie.