Nachhaltig einkaufen: Eine App hilft dabei

Die Idee ist einfach: Der User findet schnell Verkäufer von umweltverträglichen und sozial nachhaltigen Produkten in seiner Umgebung. "Wofür ich mein Geld ausgebe, ist ein wesentlicher Hebel für den Klimaschutz", sagt Umwelt- und Klimalandesrat Stefan Kaineder (Grüne). 7000 Nutzer haben auf ihrem Handy bereits die neu überarbeitete App, in der man 700 Betriebe und Initiativen findet.

So wie Susanne Frühmanns beanie.at: "Meine Hauben sind reine Handarbeit aus Alpaka-Wolle, produziert in einem Frauenhilfsprojekt in Peru." Die Roithamerin verkauft nicht nur ihre Strickwaren, sondern liefert dazu auch gleich eine Geschichte, die man gerne hört – so wie alle Anbieter in der "Gutes Finden"-App. (dh)