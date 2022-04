Nach Tod seines Sohnes: Cristiano Ronaldo zeigt erstmals Tochter

Zudem bedankt sich Ronaldo für die Anteilnahme der vergangenen Tage. "Eure Unterstützung ist sehr wichtig für uns und wir haben die Liebe und den Respekt für unsere Familie gespührt", schreibt Ronaldo auf seinem Instagram-Account.

Eines der Zwillinge, mit denen Rodriguez schwanger war, überlebte die Geburt nicht. In emotionalen Worten teilte das Paar seinen Schmerz mit der Welt. "In tiefer Trauer müssen wir verkünden, dass unser kleiner Bub gestorben ist. Es ist der größte Schmerz, den Eltern fühlen können", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung, die Ronaldo am Montagabend veröffentlichte.

Beim Premier-League-Spiel des FC Liverpool gegen Manchester United am Dienstagabend hatten die Fans im Stadion mit einem besonderen Applaus ManUnited-Star Ronaldo ihr Beileid nach dem Tod seines Sohnes ausgesprochen. In der siebten Minute des Spiels applaudierten die Fans 60 Sekunden lang - angelehnt an die Rückennummer Sieben des Fußballprofis. Das hatten Liverpool-Fans bereits vor dem Spiel angekündigt. Zudem war auf einigen Rängen das Lied „You'll never walk alone“ zu hören.