Nach Scheidung lebt Schauspieler Jason Momoa (44) "auf der Straße"

Vor zwei Jahren hatten die US-Schauspieler Jason Momoa (44, "Aquaman") und Lisa Bonet (56, "Angel Heart") ihre Trennung bekanntgegeben. Diese Woche Montag hat Bonet offiziell die Scheidung eingereicht. Unter Berufung auf Gerichtspapiere berichtete "People.com", dass Bonet darin bereits Oktober 2020 als Trennungstermin angegeben habe.

In einem Interview mit der "Entertainment Tonight" am Mittwoch, erzählte der Schauspieler von seinem derzeitigen Nomaden-Dasein: "Ich lebe auf der Straße". Und dass er es genieße, unter "normalen Leuten" zu sein und keinen festen Wohnsitz zu haben. Dies sei aber auch seinem neuen Projekt "On the Roam" geschuldet. Die Dokumentation hat Mamoas Begegnungen mit Kunsthandwerkern, Musikern und Sportlern zum Thema.

Scheidung nach sechs Ehejahren

Momoa und Bonet hatten 2017 nach langjähriger Beziehung geheiratet. Ihre beiden gemeinsamen Kinder wurden 2007 und 2008 geboren. Mit Ex-Ehemann Lenny Kravitz hat Bonet ein weiteres Kind, Schauspielerin und Model Zoë Kravitz (35).

Bisher kannte man ihn so: Momoa als "Aquaman"

Im Jänner 2022 veröffentlichte das Paar auf Instagram eine gemeinsame Erklärung, dass sie als Ehepartner getrennte Wege gehen wollten. Dies geschehe in Zeiten großer Veränderungen, von denen viele Familien betroffen seien. Ihre Hingabe für ihre Kinder sei aber "unwandelbar", hieß es weiter.

Dieser Instagram-Beitrag ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper