Nach DSDS-Finale: So geht es jetzt mit Pietro Lombardi weiter

Das Staffelfinale von DSDS war auch gleichzeitig die finale Show für Pietro Lombardi (32) als Jury-Mitglied. Auf Instagram bedankte Pietro sich für die "tolle Reise” und erklärte: "Ich war stolz, ein Teil davon gewesen zu sein.” 2011 hatte er selbst die Show gewonnen. Damals veränderte sich Lombardis Leben über Nacht. Die vergangenen vier Wochen seien "nicht einfach” gewesen, lässt der DSDS-Juror seine Fans in einer Instagram-Story wissen. "Aber am Ende ist mir wichtig, was meine Supporter, meine Frau/Familie über mich denken und mich lieben, wie ich bin”, fasst er abschließend zusammen und ergänzt ein rotes Herzchen.

Danach hat der Sänger jedoch eine weniger erfreuliche Nachricht für seine Fans: Wehmütig gesteht der Sänger, dass seine bevorstehende Tour seine letzte sein wird. "Es kommt eine Ankündigung. Mit einem traurigen Auge, leider. Ihr habt gefragt: Findet die Tour jetzt doch statt im Februar? Und ja, sie findet statt, aber es wird die letzte Pietro-Lombardi-Tour sein für die nächsten Jahre", so der Sänger angeschlagen. Das Statement-Video nutzt er jedoch gleichzeitig dafür, seine Fans zu animieren, eines der Konzerte zu besuchen und ein letztes Mal auf seiner Tour mit ihm zu feiern.

"Freue mich auf alles, was kommt"

Neben der, für viele Fans wahrscheinlich traurigen Nachricht, versichert der ehemalige DSDS-Juror jedoch, dass er seine Karriere nach der Tour nicht an den Nagel hängen wird. "Ich freue mich auf alles, was kommt. Ich habe viele große Pläne und ich hoffe, ihr seid bei allem dabei", beendet er sein Instagram-Statement. Er habe sehr viele Angebote bei verschiedensten Sendern und Shows gehabt, die er alle nur DSDS zuliebe abgesagt habe. Gut vorstellbar, dass er demnächst in einer anderen großen Casting-Show sitzt.

