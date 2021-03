Nach dem Skandal-Interview: Queen ist "traurig" über die Anschuldigungen

Es waren schwere Anschuldigungen, die Prinz Harry (36) und seine Ehefrau Meghan (39) im Interview mit US-Talklegende Oprah Winfrey gegen das britische Königshaus erhoben hatten: Von Rassismus war die Rede genauso wie von eisiger Gefühlskälte hinter den Palastmauern. "Ein giftiges Umfeld" nannte es Harry in dem zweistündigen Gespräch, das in der Nacht auf Montag ausgestrahlt wurde und von TV-Sendern weltweit übertragen wurde.

Bis gestern hat das britische Königshaus zu den Beschuldigungen geschwiegen – und am Abend doch noch eine Stellungnahme dazu abgeben. Königin Elizabeth (94) nehme die Rassismusvorwürfe von Prinz Harry und seiner Frau Meghan "sehr ernst". Diese würden "in der Familie unter vier Augen besprochen", hieß es in einer vom Buckingham-Palast veröffentlichten Erklärung der Queen.

Und weiter: Die Monarchin sei "traurig, das ganze Ausmaß zu erfahren, wie herausfordernd die vergangenen Jahre für Harry und Meghan gewesen sind". Ihr Enkel, und dessen Frau "werden immer sehr geliebte Familienmitglieder sein", fügte sie hinzu.

Harry und Meghan packen aus: Rassismus und Kälte im Königshaus OÖN im Gespräch: Barbara Rohrhofer, Redaktionsleiterin Leben, spricht über das brisante "Megxit"-Interview. Vorwürfe, die Prinz Harry und Herzogin Meghan gegen die britischen Royals richten. Was sich die beiden "Aussteiger" von dem Interview erhoffen. Und Reaktionen aus Großbritannien.

Rundumschlag mit Folgen?

Offen bleibt, wie sehr das Interview das Ansehen des Königshauses beschädigt hat. Meghan und Harry hätten schließlich genug Bomben platzen lassen, "um eine ganze Flotte zu versenken", schrieb der "Daily Telegraph".

Der Adelsexperte der Bild-Zeitung, Alexander von Schönburg, sieht das gelassener: "Die Monarchie hat schon andere Krisen überlebt. Auch die Diana-Tragödie hat, so schlimm sie für alle Beteiligten war, das Königshaus – rückblickend betrachtet – moderner und menschlicher gemacht."

Während das Königshaus den royalen Krisenstab einberufen hatte, postete ein Fotograf und Freund der Herzogin, Misan Harriman, ein neues Familienfoto auf Instagram. Es zeigt Harry, die schwangere Meghan und Sohn Archie (er wird im Mai zwei Jahre alt) barfuß in ihrem Garten.

Die Botschaft dahinter: Wir sind glücklich, wir sind frei und wir halten zusammen. Diese Stärke wird das Paar vermutlich noch gut brauchen können, denn die Entfremdung mit der Familie ist für Prinz Harry (den Lieblingsenkel der Queen) sicher nicht einfach. Zumal der 36-Jährige noch immer unter dem traumatischen Verlust seiner Mutter leidet. Als Prinzessin Diana 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben kam, war Harry gerade einmal zwölf.

Hinzu kommt, dass Meghan bei den Kommentatoren auf wenig Sympathie stieß. Vor allem, dass die 39-jährige frühere Hollywoodschauspielerin nicht gewusst haben will, was nach der Hochzeit mit dem Prinzen auf sie zukommt, rief Kopfschütteln und Häme hervor. "Nehmen wir Meghan tatsächlich ab, dass sie Harry nie gegoogelt hat?"

Der britische Premierminister Boris Johnson äußerte sich zurückhaltend – und ließ dennoch seine Meinung durchblicken: "Ich habe immer die höchste Bewunderung für die Königin und die verbindende Rolle, die sie spielt, gehabt." (had)

Die Quote im ORF

Zwei Mal zeigte der ORF Meghan und Harry bei Oprah – Das Interview am Montag. Am Nachmittag (13.50 Uhr) verzeichnete man durchschnittlich 223.000 Zuschauer, am Abend (21.15 Uhr) im Schnitt 544.000. Beide Ausstrahlungen erreichten zusammen maximal 1,25 Millionen Seher. Zum Vergleich: Das WM-Abfahrtsrennen, bei dem Vincent Kriechmayr zur Goldmedaille fuhr, verfolgten am 14. Februar bis zu 1,458 Mio. Sportfans, im Schnitt waren es 1,34 Mio. Zuseher.

