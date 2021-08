Mutter mit 50: Naomi Campbells Karriere ging vor

Auf die Frage, was sie dafür geopfert hatte, sagte die 51-Jährige dem Modeportal "The Cut": "Ich würde sagen, das Opfer besteht darin, einen Seelenverwandten zu finden." Campbell gehörte in den 1990ern zu den gefeierten Supermodels und war das erste schwarze Model auf dem Titel der Vogue. Im Mai wurde sie mit 50 erstmals Mutter.