Mut zur Mütze: Warum wir jetzt alle unter der Haube sind

Setz bitte eine Haube auf! Als Kind oder Jugendlicher hört man das gar nicht gern – oder ignoriert es gekonnt, sobald man den mütterlichen Blick nicht mehr spürt. Das ist die eine Variante.

Andere – ebenfalls junge – Menschen sind kaum von ihrer Mütze zu trennen und tragen sie bei jeder Temperatur, drinnen und draußen. Aus gesundheitlicher Sicht sind Hauben vor allem in der kalten Jahreszeit sehr zu empfehlen, denn über den Kopf verliert der Körper die meiste Wärme.

Ob Strick oder Fake-Fell, mit Bommel oder ohne, einfärbig oder bunt – die Auswahl für das winterliche Accessoire ist jedenfalls groß. Einige Modelle sind laut Trendsettern, Influencern und Modeexperten heuer besonders angesagt. Hier eine Übersicht:

1 Beanies sind seit Jahren die winterliche Kopfbedeckung Nummer eins. Sie liegen eng am Kopf an und wurden schon vielfach selbst gestrickt oder genäht. In der kalten Jahreszeit sind die Beanies aus Rippstrick ein modisches Muss und passen zu jeder Wintergarderobe. Die Hauben gibt’s in allen Farben und werden manchmal auch mit kleinen oder größeren Bommeln verziert.

2 Barette oder Baskenmützen verströmen französischen Flair. In den skandinavischen Ländern werden sie auch Alpenmützen oder Alpinos genannt. Das sind flache Kopfbedeckungen, die oft aus Filz oder Wolle gefertigt werden. Stars wie Rihanna und die Hadid-Schwestern sollen Fans der eleganten Kopfbedeckung sein.

Gut für die Frisur: Topmodel Gigi Hadid mag Baskenmützen. (Reuters) Bild: REUTERS

3 Bucket Hats oder Fischerhüte kommen eigentlich aus dem sommerlichen Kleiderkasten. Mittlerweile trägt man sie aber auch im Winter – aus Filz, Fake-Fell, Cord oder Tweed. Sie sind einfärbig und dezent gemustert oder auch kariert beziehungsweise mit Hahnentrittmuster. Nicht jeder findet daran Gefallen – man muss sich also auf Kritik einstellen, wenn man diesen Modetrend mitmacht.

4 Flache Schirmkappen oder etwas bauchigere Ballonmützen sind mit Kordeln und Knöpfen verziert. Sie sind oft aus Cord oder Kunstleder gefertigt und stehen Männern und Frauen gut.

5 Hüte mit breiter Krempe wärmen vielleicht nicht die Ohren, sind aber umso stylischer. Sie passen gut zu den aktuellen Wollmänteln mit Taillengürtel kombiniert mit einem leichten Blumen-Kleid.

6 Fellkappen oder auch Trapper-Mützen sind bei großer Kälte wahrscheinlich die beste Option. Sie schützen auch die Ohren perfekt. (ried)

Die richtige Mütze für schöne Haare

Trockene Heizungsluft, Kälte und auch Hauben setzen den Haaren im Winter zu. Die "Wiener Friseure" empfehlen deshalb, auf die Wahl der Mütze zu achten:

Kopfbedeckungen aus Polyester und Acryl sind für die Frisur weniger ideal. Sie verursachen eine oft ungewollte, statische Aufladung der Haare.

Ebenso können Mützen aus Kaschmir zu diesem Effekt führen.

Für Volumen empfiehlt sich das Tragen von Baskenmützen, denn diese drücken das Haar nicht platt.

Kopfbedeckungen aus Baumwolle oder Filz sind die beste Lösung im Winter, denn sie halten warm und lassen die Haare nicht zu Berge stehen.