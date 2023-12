Musikerin Patti Smith aus Krankenhaus in Bologna entlassen

Sie war am Dienstag plötzlich erkrankt. Im Rahmen ihrer Italien-Tournee hätte sie am Dienstagabend bei einem Konzert im Theater Duse in Bologna auftreten sollen. Dieses wurde abgesagt, berichteten italienische Medien.

"Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und wünschen der Künstlerin eine schnelle Genesung", teilte das Theater in Bologna nach der Absage des Konzerts mit. Am Mittwochnachmittag meldete das Krankenhaus, dass die Musikerin das Spital verlassen habe. Man habe ihr eine Ruhepause geraten und man hoffe, dass sie bald wieder auftreten könne, berichteten die Ärzte.

Smith ist seit Tagen auf Tournee in Italien. So trat sie in den vergangenen Tagen in Siena, Modena, Neapel, Pescara und Ancona auf. Am Donnerstagabend hatte sie der Scala-Premiere der Verdi-Oper Don Carlo in Mailand beigewohnt.

