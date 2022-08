Diese Mühlviertlerin will ATVs neue "Rampensau" werden

Vor acht Jahren beendete sie ihre Teilnahme bei Austrias Next Topmodel freiwillig, nun kämpft sie um den Titel "Rampensau 2022": Die in Freistadt aufgewachsene Sonja Plöchl nimmt an dem neuen TV-Format von ATV teil. Die kleine Schwester von Lukas Plöchl – der ehemalige Song-Contest-Starter ("Woki mit deim Popo") ließ zuletzt als Wendja von sich hören – bildet ein Team mit Rebecca Rapp.

Die beiden Freundinnen kennen sich seit mittlerweile sieben Jahren und werden gemeinsam ab 6. Oktober in der neuen Promi-Reality-Show antreten. Sie sind neben den bereits verkündeten Paaren "Tara Tabitha & Cat", Reality-TV-Queen und Tattoo-Modell, sowie "Philipp & Adriana", Bauer-sucht-Frau-Kandidat und Neo-Schlagersängerin, das dritte von insgesamt neun Paaren, die in ein einsames Häuschen in den Kärntner Bergen ziehen. Dort rittern TV-Sternchen in Spielen gegeneinander und wählen sich aus der Show. Das Siegerpaar erhält – wie berichtet – 20.000 Euro und darf sich mit dem Titel "Rampensau 2022" schmücken.

Naturverbundene Herzensmenschen

Plöchl und Rapp beschreiben sich als naturverbundene Herzensmenschen, die sich selbst den Namen "Team Spirit" verpasst haben. In der Show wollen sie zeigen, dass sie mehr sind, als "Tochter von" oder "Schwester von". "Über mich gibt’s mehr zu erfahren, als dass ich die Schwester von Lukas Plöchl bin. Ich setze mich vielseitig für eine harmonische Welt ein, konnte zuletzt via Crowdfunding einen Kindergartenbau in Südafrika ermöglichen. Weiters ernähre ich mich pflanzlich als aktiven Beitrag zur Ressourcenschonung", wird die 25-Jährige in einer Aussendung zitiert.

Model mit Ecken und Kanten

TV-Erfahrung hat Sonja Plöchl bereits vor Jahren gesammelt: Im Herbst 2014 nahm sie bei der Casting-Show "Austrias Next Top-Model" teil. Die damals 17-Jährige, gepierct und tätowiert, galt mit ihren Ecken und Kanten als Außenseiterin. In der sechsten Staffel der Sendung schaffte es die hübsche Mühlviertlerin, die sich selbst als stur und willensstark beschreibt, unter die besten Neun. Schließlich schied sie freiwillig aus der Show aus. "Ich habe das Leben im goldenen Käfig nicht mehr ertragen", sagte Plöchl damals. An ihrer Model-Karriere arbeitete sie dennoch weiter. Zuletzt engagierte sie sich freiwillig für ein Hilfsprojekt in Südafrika. Bis Anfang März betreute sie jeden Nachmittag Kinder aus dem Dorf Isithumba in der Nähe von Durban: