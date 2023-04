"Müdes Desinteresse": Briten noch nicht in Feierlaune

Im "Queen’s Shop" am Buckingham Palast herrscht Hochbetrieb. Die Krönung von Charles III. wirft ihren Schatten voraus, Gäste aus aller Welt zieht es nach London, und deshalb wird es in diesem Laden jetzt eng. Hier werden die offiziellen, vom Königshaus abgesegneten und in bester Qualität erstellten Souvenirs und Memorabilia feilgeboten.