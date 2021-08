MotoGP-Star Valentino Rossi wird erstmals Vater

Auf den geteilten Fotos ist der erstmalige Vater Rossi zu sehen, wie er - gemäß seines Spitznamens "The Doctor" - in weißem Kittel gekleidet mit einem Stethoskop seine 27-jährige Lebensgefährtin "untersucht".

2019 hatte der neunfache Weltmeister in einem Radiointerview zur Familienplanung gesagt: "Ich nehme mir etwas mehr Zeit, denn meiner Meinung nach ist es schwierig, dieses Leben mit dem eines Vaters in Einklang zu bringen." Mit 42 Jahren scheint er nun den perfekten Zeitpunkt für seine erste Vaterschaft gefunden zu haben, denn vor knapp zwei Wochen hatte Rossi vor dem Steiermark-Grand-Prix in Spielberg bekanntgegeben, seine Karriere nach 26 Jahren im Motorrad-Rennsport zum Ende dieser Saison zu beenden.